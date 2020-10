Torino, in bici contromano nascondeva droga negli slip: arrestato

Fermato perché procedeva in contromano in bicicletta, è stato sorpreso con sostanze stupefacenti nascoste addosso e arrestato. Protagonista dell'episodio un 34enne guineano che è stato fermato in corso Tassoni a Torino. Insospettiti dall'agitazione mostrata dal 34enne, gli agenti della polizia di Stato hanno approfondito il controllo scoprendo che l'uomo negli slip nascondeva 40 grammi di marijuana, una decina di pastiglie di un farmaco con proprietà ansiolitiche e sedative, conosciuto come l'eroina dei poveri, e 210 euro in contanti. Il pusher è stato arrestato.