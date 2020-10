Coronavirus Piemonte: 1.123 positivi nelle ultime 24 ore

Nuovo balzo dei contagi da Coronavirus in Piemonte, dove nelle ultime 24 ore l'Unità di crisi regionale ha registrato due decessi e 1.123 casi, il numero più alto della settimana. Dei nuovi positivi, 687 sono asintomatici, pari al 61%. I tamponi processati sono stati 9.721, in lieve calo rispetto agli 11.066 di ieri. I ricoverati in terapia intensiva sono 55, 4 in più rispetto a ieri, 780 quelli non in terapia intensiva (+79). Le persone in isolamento domiciliare sono 8.998. Dall'inizio della pandemia, in Piemonte, i decessi sono stati 4.198 e 43.990 i contagi, mentre i pazienti guariti sono 29.308 (DIRETTA - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI).