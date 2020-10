Nichelino, maltratta i genitori: arrestata figlia violenta

Una donna di 35 anni, a Nichelino in provincia di Torno, è stata arrestata dai carabinieri per maltrattamenti familiari. A denunciare la 35enne sono stati il padre e la madre, 66 anni e 63 anni, dopo le ultime violenze. La donna, ubriaca, li ha aggrediti, costringendoli a rifugiarsi in camera da letto.

La denuncia

Quando la furia della figlia si è placata, marito e moglie sono usciti e sono andati in caserma per la denuncia, dove hanno raccontato quanto avevano subito in due anni, ammettendo di non aver denunciato prima la donna solo per amore.