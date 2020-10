Incendi, distrutta villetta a Rocca Grimalda nell'Alessandrino

Un incendio è divampato ieri sera in un'abitazione in via Al Mulino, alla periferia di Rocca Grimalda in provincia di Alessandria. A provocare il rogo, che ha distrutto la villetta, sarebbe stato un malfunzionamento della canna fumaria. I vigili del fuoco del distaccamento di Ovada e quelli del comando di Alessandria, intervenuti sul posto con l'autobotte, hanno lavorato per circa cinque ore per domare le fiamme. Nessuna conseguenza per gli occupanti, una donna di origini albanesi e due ragazzi maggiorenni che hanno dovuto però trascorrere la notte a casa di conoscenti.