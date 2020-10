I carabinieri di Torino hanno arrestato un uomo, 41enne di origine marocchina, con l'accusa di rapina per aver rubato alcune bottiglie di alcolici in un minimarket di via Nizza. Il 41enne è stato scoperto dal titolare e per fuggire lo ha minacciato con un coccio di vetro e lo ha colpito al petto con un pugno.