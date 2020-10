Verbania, sorpresi con la cocaina nell'auto: due denunce

Denunciati per possesso di droga: avevano in auto 9 grammi di cocaina. Un cittadino italiano, 22 anni, e un cittadino rumeno, 26 anni, residenti a Verbania, sono stati fermati e trovati in possesso di cocaina. Il fermo durante i servizi antidroga effettuati dalla Questura del Verbano Cusio Ossola. I due sono stati bloccati nella frazione di Trobaso, erano a bordo di un'auto intestata a uno di loro che, tra l'altro, era privo di patente di guida poiché sospesa. I controlli sono proseguiti nelle abitazioni dei due con l'ausilio dell'unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza di Verbania, in una è stato rinvenuto un grammo di hashish.