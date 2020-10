Coronavirus, in Piemonte 972 positivi su 11.066 tamponi

In aumento i ricoveri: sono 51, otto in più rispetto a ieri, i pazienti in terapia intensiva, 701 (+43) quelli in cura presso gli altri reparti

A fronte di 11.066 tamponi (ieri 9.707), sono 972 i nuovi casi di coronavirus accertati in Piemonte. Due, invece, i decessi, che portano il totale delle vittima da inizio emergenza a 4.196. In aumento i ricoveri: sono 51, otto in più rispetto a ieri, i pazienti in terapia intensiva, 701 (+43) quelli in cura presso gli altri reparti. Sono 112 i nuovi guariti, con altre 545 persone considerate in via di guarigione. I soggetti attualmente in isolamento sono 8.128. è quanto comunica l'Unità di crisi regionale nel bollettino odierno.