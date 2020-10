In Piemonte dal 18 ottobre attività commerciali chiuse dopo mezzanotte

L'ordinanza, firmata oggi dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, prevede la chiusura fino alle cinque del mattino. La misura non riguarda le farmacie

In Piemonte dal 18 ottobre tutte le attività commerciali al dettaglio saranno chiuse da mezzanotte alle cinque del mattino a eccezione delle farmacie. Lo prevede una ordinanza, firmata oggi dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che riallinea al Dpcm del 13 ottobre le disposizioni di contenimento del Covid previste sul territorio regionale per l'emergenza Coronavirus.