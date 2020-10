Coronavirus, in Piemonte 1.033 casi. In due giorni 20.109 tamponi

Balzo dei contagi in Piemonte, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.033 nuovi casi, di cui 663 asintomatici. Ieri i positivi erano stati 499. Viene precisato, comunque, che il dato comprende anche dei casi che ieri non erano stati registrati a causa di un "rallentamento della piattaforma operativa”. Lo stesso discorso vale anche per i tamponi, che nell'arco delle due giornate risultano quindi 20.109. I ricoverati in terapia intensiva crescono di sette unità portando il totale a 40. Quanto ai decessi, ne sono stati segnalati tre, tutti avvenuti nei giorni scorsi e solo in seguito collegati al Covid. (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)