Incidente nel Cuneese, furgone finisce fuori strada: morti due operai

Due operai torinesi, di 20 e 39 anni, hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto poco prima delle 18 di ieri sull’autostrada Torino-Savona, dopo il casello di Carrù (Cuneo) in direzione del capoluogo piemontese, in prossimità della diramazione per la A33 Asti-Cuneo. Il furgone su cui viaggiavano ha sbandato probabilmente in maniera autonoma e, dopo l'impatto con il guardrail, si è schiantato contro il sostegno in cemento di un cavalcavia. Sul posto è intervenuta la polizia stradale, che ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente.