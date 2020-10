Incendi nella notte ad Asti, a fuoco auto e scuolabus

I roghi sono avvenuti presso nel parcheggio dei pullman vicino alla stazione ferroviaria, in via degli Spalti, in via Trilussa e una in via Badalin. Avviate le indagini per fare luce sull'accaduto

Un pullman ha preso fuoco nel parcheggio degli autobus vicino alla stazione ferroviaria di Asti, in via Goito, in fiamme, nella stessa zona, anche uno scuolabus, un contenitore di abiti usati e un'auto in via degli Spalti, un'altra auto in via Trilussa e una in via Badalin. Analoghi roghi si sono registrati lo scorso 11 ottobre. I carabinieri sono al lavoro per identificare i responsabili anche attraverso l'esame dei filmati delle telecamere di sorveglianza.