Coronavirus Piemonte: 499 casi su 5.967 tamponi

Numeri più bassi, rispetto a ieri, di contagi e tamponi processati in Piemonte. Il bollettino dell'Unità di crisi regionale riporta 499 casi positivi - che fanno arrivare il totale da inizio pandemia a 40.041 - dopo l'esito di 5.967 tamponi (DIRETTA – MAPPE E GRAFICI). Ventiquattro ore prima, l'incremento di contagi e tamponi era stato rispettivamente di 585 e 9182. Ci sono stati 4 decessi, il dato più alto degli ultimi mesi: in terapia intensiva il numero dei ricoverati è arrivato a 33 (+3 rispetto a ieri), negli altri reparti a 562 (+79). Nell'analisi dei contagi, sale la quota di quelli riscontrati in ambito scolastico, 113, gli asintomatici sono 296 su 499. Le persone in isolamento domiciliare sono 5.792 (+340). I tamponi diagnostici finora processati sono 814.570, di cui 442.239 risultati negativi.