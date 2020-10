Spaccio di droga, arrestati due uomini a Torino

Durante l'operazione sono stati sequestrati oltre 400 grammi di cocaina nascosti in un appartamento di via Monte Rosa utilizzato per la preparazione, il taglio e il confezionamento dello stupefacente

Due stranieri di 26 e 32 anni, un cittadino senegalese e un maliano, sono stati arrestati dalla polizia a Torino nel corso di un'operazione antidroga. Sequestrati oltre 400 grammi di cocaina nascosti in un appartamento di via Monte Rosa utilizzato per la preparazione, il taglio e il confezionamento dello stupefacente, destinato ad essere spacciato in Largo Giulio Cesare, nei giardini tra via Montanaro e corso Palermo.

Gli arresti

L'indagine è scattata col fermo del senegalese in via Scarlatti. Nascosto negli slip aveva un sacchetto di nylon con oltre cento grammi di cocaina. L'attività è quindi proseguita nell'alloggio di via Monte Rosa, dove è stato fermato il cittadino maliano, nonostante il tentativo di resistenza. Nel corso della perquisizione dell'appartamento, gli agenti hanno trovato altri 300 grammi di cocaina, parte già stata confezionata per la vendita in dosi, 900 euro in contanti e tre bilancini di precisione.