Coronavirus in Piemonte, 585 nuovi casi su 9182 tamponi processati

Sono 585 le persone risultate positivie al coronavirus nelle ultime 24 ore in Piemonte (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPA E GRAFICI DEL CONTAGIO). Lo comunica l'Unità di crisi regionale. Un dato che desta preoccupazione anche se va rapportato all'alto di tamponi processati, 9182 rispetto a ieri. Aumentano anche i ricoverati in terapia intensiva, +8 pazienti (in totale ora 30) e i pazienti negli altri reparti, 26 per un totale di 483. Le vittime sono 3, nessuna relativa alla giornata odierna. Le persone in isolamento domiciliare sono 5.452, i tamponi diagnostici processati dall'inizio della pandemia sono 808.603, di cui 440.761 risultati negativi. I guariti di oggi sono 90, mentre 485 pazienti sono "in via di guarigione".