Coronavirus, in Piemonte 409 nuovi contagi su 6.480 tamponi

In Piemonte sono 409 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, secondo quanto segnalato dall'Unità di crisi regionale sull'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO). Tre i decessi. I tamponi processati sono stati 6.480, rispetto agli 8.588 di ieri. In aumento i ricoverati: 24 in terapia intensiva, più due, e 378 non in terapia intensiva, più 24. Dall'inizio della pandemia, in Piemonte ci sono stati 4.177 decessi e 38.503 positivi, mentre i guariti sono 28.775, più 92 nelle ultime 24 ore, con altri 495 in via di guarigione. Le persone in isolamento domiciliare sono 4.654.