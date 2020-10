Torino, falso made in Italy: sequestrate sette tonnellate di alimenti

Le accuse vanno dalla frode in commercio alla vendita di articoli con marchi contraffatti dall'omissione di cautele contro gli infortuni sul lavoro alla ricettazione

A Torino la guardia di finanza ha scoperto falsi alimenti made in Italy nel corso di un'operazione sfociata nel sequestro di prodotti per più sette tonnellate e nella denuncia di tre persone.

L'intervento

L'intervento delle Fiamme Gialle ha riguardato, in particolare, un market nella zona di Porta Palazzo e una toilette dove era stato improvvisato un laboratorio clandestino per il confezionamento del pesce. Le accuse vanno dalla frode in commercio alla vendita di articoli con marchi contraffatti dall'omissione di cautele contro gli infortuni sul lavoro alla ricettazione.