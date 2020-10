Spari a Castellamonte, due feriti alle gambe: fermato un sospettato

Spari nella tarda serata di ieri fuori da una pizzeria di Castellamonte, nel Torinese. Due persone sono state ferite: sono state colpite rispettivamente a una gamba e a una natica. Ora sono all'ospedale Cto di Torino.

Il fermo

Da quanto appreso, potrebbe essere durata poche ore la fuga dell'autore del duplice tentato omicidio. In nottata i carabinieri hanno condotto in caserma, a Ivrea, un pregiudicato residente in Canavese, sospettato di essere l'autore dell'episodio. Sono al momento in corso le ricerche della pistola utilizzata che sarebbe stata gettata nell'alveo del torrente Stura.