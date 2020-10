Maltempo Piemonte, frana a Camedo: strada chiusa per due settimane

La via bloccata dal crollo della scorsa notte collega la Valle Vigezzo al Canton Tincino. Stamattina i tecnici hanno fatto un sopralluogo. Il sindaco di Re: “L’apertura andrà per le lunghe”

Potrebbe restare chiusa per un paio di settimane la strada che unisce la Valle Vigezzo (nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola) al Canton Ticino (Svizzera), arteria di montagna utilizzata da centinaia di frontalieri per raggiungere il posto di lavoro. Sulla strada è caduta la notte scorsa una frana all'altezza di Camedo, primo Comune poco oltre la frontiera. Stamani i tecnici hanno fatto un sopralluogo (LE PREVISIONI IN ITALIA - LE PREVISIONI A TORINO - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL METEO).

Sindaco di Re: “Apertura andrà per le lunghe”

Massimo Patritti, sindaco di Re (nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola), Comune italiano della valle Vigezzo a ridosso del confine, dice che "l'apertura andrà un po' per le lunghe in quanto si dovrà procedere alla messa in sicurezza del versante e poi dare il via alle opere di sgombero''. Il solo collegamento attraverso la Valle Vigezzo e la Centovalli è garantito dal treno della 'Vigezzina' che collega Locarno (Svizzera) a Domodossola.