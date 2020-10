Torino, fa guidare una minimoto alla figlia di 9 anni: madre multata

Faceva circolare a bordo della propria minimoto la figlia di 9 anni: per questo una donna è stata multata per 100 euro dagli agenti della polizia municipale di Torino. La madre, 34 anni, è stata sorpresa nei giardini pubblici 'Giuseppe Saragat', nel quartiere Barriera di Milano, mentre lasciava guidare alla piccola il veicolo, tra l'altro senza casco. La 34enne era già stata segnalata da alcuni concittadini, preoccupati di vedere la piccola a bordo di una minimoto a motore.

Le sanzioni

Alla donna sono state contestate le violazioni del codice della strada previste per la circolazione su suolo pubblico di un veicolo a motore non immatricolato e non coperto da assicurazione obbligatoria e quelle conseguenti all'aver consentito la guida da parte di una persona minore di 14 anni e priva del casco protettivo; la minimoto è stata sequestrata.