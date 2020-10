Moncalieri, rubate caramelle per 60mila euro in azienda di dolciumi

A Moncalieri (Torino) la notte scorsa sono stati rubati dal magazzino della ditta dolciaria 'A.G.Group', in via Vittime Piazza Fontana, caramelle e dolciumi per circa 60mila euro: gomme da masticare, lecca-lecca e caramelle varie, destinate ad essere distribuite nei vari locali e bar. A scoprire il furto i proprietari della ditta, che si sono ritrovati il magazzino completamente svuotato. Sul colpo stanno indagando i carabinieri che stanno controllando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza dell'area.