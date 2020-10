Asti, pistola a scuola per spaventare il rivale in amore: arrestato

Si è presentato a scuola con una pistola Beretta 22, forse per spaventare un rivale in amore. È accaduto all’uscita di un istituto professionale di Asti, dove la polizia ha arrestato uno studente di sedici anni, alcuni precedenti per minacce con un coltello e definito pericoloso dalle forze dell’ordine. Nell’interrogatorio di convalida, al luglio di quest’anno. Nel corso dell’interrogatorio è stato confermato il contrasto con un coetaneo per via di una ragazza. La difesa ha chiesto gli arresti domiciliari: il giudice si è riservato la decisione.