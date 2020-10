Coronavirus, in Piemonte 259 nuovi contagi. Raddoppiati i tamponi

Sono 259 i nuovi casi di coronavirus accertati in Piemonte a fronte di 8.104 tamponi, il doppio rispetto ai test eseguiti ieri. Dei casi individuati, di cui 128 asintomatici, 26 sono relativi alle Rsa, 21 ad ambiti scolastici. Stabile a 15 il numero dei ricoverati in terapia intensiva, mentre cresce di 20 unità quello delle persone in cura presso altri reparti. Due i decessi nelle ultime 24 ore, che portano il totale delle vittime da inizio emergenza a 4.170. I guariti sono 86, mentre altri 403 pazienti sono considerati in via di guarigione. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.274. I tamponi diagnostici finora processati sono 756.165 di cui 416.276 risultati negativi. (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)