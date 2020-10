Vinovo, aggredisce clienti e carabinieri: arrestato

L'uomo si era posizionato all'ingresso di un market in frazione Garino, disturbando e strattonando i clienti che volevano entrare. Il direttore del punto vendita ha quindi chiamato le forze dell'ordine

A Vinovo, in provincia di Torino, un uomo - forse sotto effetto di alcolici - ha prima importunato i clienti di un supermercato e poi ha aggredito i carabinieri intervenuti sul posto. Per questo è stato arrestato.

La ricostruzione dei fatti

Da quanto appreso, l'uomo si era posizionato all'ingresso di un market in frazione Garino, disturbando e strattonando i clienti che volevano entrare. Il direttore del punto vendita ha quindi chiamato i carabinieri, che hanno invitato l'uomo a calmarsi. Per tutta risposta sono stati aggrediti e un carabiniere è stato colpito tanto da dover andare all'ospedale per le cure.