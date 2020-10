Coronavirus, in Piemonte 173 nuovi casi su 5.004 tamponi

Sono 13 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, uno in più rispetto a ieri, mentre le persone in cura presso gli altri reparti sono attualmente 216 (+2)

A fronte di 5.004 tamponi eseguiti, sono 173 i nuovi casi di coronavirus registrati in Piemonte. Lo comunica l'Unità di crisi regionale. Ieri l'incremento era stato di 279 su 6.570 tamponi. Sono 13 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, uno in più rispetto a ieri, mentre le persone in cura presso gli altri reparti sono attualmente 216 (+2). Un solo decesso nelle ultime 24 ore. I nuovi guariti sono invece 86, le persone in isolamento domiciliare 3.141. Il totale dei tamponi diagnostici effettuati dall'inizio della pandemia sale a 744.159, di cui 410.291 risultati negativi.