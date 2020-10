Torino, gioiellieri reagiscono a un tentativo di rapina

L'episodio è accaduto ieri sera in via San Quintino, dove gli agenti sono riusciti a bloccare un uomo. Ricercati i tre complici

Quattro malviventi hanno fatto irruzione in una gioielleria del centro di Torino con una pistola in pugno, poi rivelatasi una scacciacani, ma sono stati messi in fuga dalla reazione dei titolari, padre e figlio, e dal tempestivo arrivo della polizia.

La ricostruzione dei fatti

L'episodio è accaduto ieri sera in via San Quintino, dove gli agenti sono riusciti a bloccare un uomo. Ricercati i tre complici.