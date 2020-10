Incidente sul lavoro, colpito da asse: grave operaio a Torino

L'uomo è stato trasportato in gravi condizioni al Cto. Sul posto i carabinieri e gli ispettori dello Spresal dell'Asl che stanno accertando le cause dell'incidente

Incidente sul lavoro questa mattina a Torino. Un operaio, al lavoro nel vano ascensore di un condominio in costruzione in via Cogne, è stato colpito da un'asse di legno.

I soccorsi

L'uomo è stato trasportato in gravi condizioni al Cto. Sul posto i carabinieri e gli ispettori dello Spresal dell'Asl che stanno accertando le cause dell'incidente.