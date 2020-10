Coronavirus, in Piemonte registrati 219 casi nelle ultime ore

Dei nuovi contagi “58 sono riallineamenti riferiti alla giornata di ieri", precisa la Regione. Cresce il numero dei ricoverati: uno in più in terapia intensiva e 14 in più negli altri reparti

I nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ore in Piemonte sono 219, di questi "58 sono riallineamenti riferiti alla giornata di ieri", questo è quanto ha reso noto la Regione. Anche oggi il bollettino dell'Unità di crisi riporta un decesso, e il totale sale a 4166. Cresce il numero dei ricoverati: uno in più in terapia intensiva, ora in totale sono 13; negli altri reparti +14 (totale a 217). I guariti sono 44, mentre 389 pazienti sono in via di guarigione. Le persone in isolamento domiciliare sono 2830. I tamponi diagnostici finora processati sono 732.585 (rispetto a ieri +6.539) di cui 403.170 risultati negativi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)