Ieri sera, in via Cervino a Torino, i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere gli abitanti di un condominio invaso da fumi di scarico di un motogeneratore posizionato nelle cantine e utilizzato in modo improprio. Sette persone sono state trasportare al pronto soccorso per sospetta intossicazione da monossido di carbonio.