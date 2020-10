Alessandria, baby gang aggredisce coetanei: denunciati nove minorenni

La polizia municipale di Alessandria ha denunciato i nove componenti della banda di minorenni, di età compresa tra i 14 e 17 anni, accusati di aver aggredito due coetanei nel centro storico cittadino. Gli agenti del Nucleo di Polizia Giudiziaria - al lavoro da fine agosto - li hanno identificati dopo aver ascoltato le vittime e altre persone informate sui fatti, effettuato appostamenti e visionato minuziosamente il video di uno degli episodi avvenuto in corso Roma.

Altri reati

Nei guai sono finiti anche altri due minori: uno per aver dato il via ai fatti, l'altro per aver girato il filmato diventato poi virale sui social e su WhatsApp. Alcuni dei giovani sono responsabili, inoltre, dei reati di percosse, minacce e ingiurie a danno di un terzo minore - vessato per quasi tutta l'estate - e di aver partecipato, nelle settimane successive, a una rissa a Trino Vercellese. All'origine dei pestaggi ci sarebbero futili motivi.