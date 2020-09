Torino, volantino choc con Cirio al posto di Aldo Moro rapito dalle BR

Un volantino comparso oggi a Torino, nella zona del centro sociale Askatasuna, ritrae il volto del governatore del Piemonte, Alberto Cirio, al posto di quello di Aldo Moro nella nota immagine del presidente della Democrazia Cristiana rapito dalle Brigate Rosse. La faccia è stata sovrapposta dagli autori a quello del leader democristiano rapito e ucciso 42 anni fa, nella tristemente celebre foto con la bandiera delle Brigate Rosse sullo sfondo. Sotto lo scatto la scritta: "I cosplayer che vogliamo". Indaga la Digos.

Ricca: "Messaggio preoccupante da chi vuole alzate la tensione nel Paese"

Per l'assessore alla Sicurezza della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca, "i volantini apparsi oggi vicino al centro sociale Askatasuna, in cui il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio viene ritratto nei panni dell'onorevole Aldo Moro, con alle sue spalle una bandiera delle Brigate Rosse, non sono una bravata o uno scherzo di cattivo gusto ma un messaggio preoccupante lanciato da chi vuole alzare la tensione nel Paese". Lo scrive in una nota in cui esprime solidarietà a Cirio e sottolinea che "gesti simili vanno puniti e i responsabili devono essere individuati quanto prima".