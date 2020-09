Torino, pitbull aggredisce donna in strada: denunciato il proprietario

E' successo nell'area verde tra via Ala di Stura e via Brenta, dove la vittima era a passeggio con il proprio cane

Un cane di razza pitbull ha aggredito e morso a una mano una donna per strada a Torino. E' successo nell'area verde tra via Ala di Stura e via Brenta, dove la vittima era a passeggio con il proprio cane. Il proprietario dell'animale, un 40enne, è stato denunciato dalla polizia per omessa custodia, mal governo di animali e lesioni. L'uomo ha racontato agli agenti che il pitbull era sfuggito al suo controllo dopo aver rotto il guizaglio a cui era legato. A seguito di accertamenti però non è emerso alcun segno di danneggiamento e che anzi il guinzaglio era perfettamente integro e funzionante.