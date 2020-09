Coronavirus Piemonte: registrati 170 nuovi contagi

I tamponi sono 6.604. Sono 12 le persone in terapia intensiva, mentre quelle in altri reparti sono 196. In isolamento sono 2.636

Il bollettino sul Coronavirus dell'Unità di crisi della Regione Piemonte registra oggi un forte aumento dei contagi, (+170 di cui 129 casi asintomatici), rispetto al dato di ieri (+100), con un numero simile di tamponi processati, (6.604, contro i 6.660 di martedì). Ma resta immutato il numero dei ricoverati in terapia intensiva, 12, e si registra un lieve incremento (+3) negli altri reparti, dove i pazienti sono oggi in totale 196. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.636. I nuovi guariti sono 47 e portano il totale da inizio pandemia oltre quota 28 mila, mentre altre 374 persone sono "in via di guarigione". I tamponi diagnostici finora processati sono complessivamente 720.973 di cui 399.453 risultati negativi (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI).