Coronavirus, assessore positivo nel Torinese: allarme a Grugliasco

L'assessore alla Mobilità, sostenibile e viabilità Raffaele Bianco, del Comune di Grugliasco, nel Torinese, è risultato positivo al coronavirus dopo che mercoledì scorso, per errore, il test aveva dato esito negativo (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO).

Nel Municipio è allarme perché l'assessore, ricevuto il primo risultato, era tornato al lavoro in Comune, aveva incontrato persone, fatto riunioni e partecipato al Consiglio comunale, convinto di non aver preso il virus e che quel malessere che lo aveva spinto al fare il tampone era dovuto a un semplice raffreddore. Invece nel pomeriggio di giovedì l'Asl lo ha informato del diverso risultato. Intanto il sindaco Roberto Montà, i dipendenti comunali e chiunque abbia incontrato Bianco si sono sottoposti al test.

Comune chiuso in provincia di Alessandria

A Vignole Borbera invece, in provincia di Alessandria, il sindaco Giuseppe Teti, amministratori e personale del Comune sono in quarantena per un caso di positività tra il personale dell'amministrazione. Il Municipio è stato chiuso fino agli esiti dei tamponi cui tutti si dovrebbero sottoporre domani, privatamente. Secondo quanto risulterebbe, il soggetto positivo sarebbe già sotto osservazione e a casa a Genova Bolzaneto da giovedì scorso. Sembrerebbe sia stato contagiato dalla figlia che, a sua volta, avrebbe contratto il virus a scuola. Al momento tutti sarebbero asintomatici. Intanto, sanificati gli ambienti del palazzo comunale; stanze trattate con ozono. Il Consiglio comunale sarà effettuato in streaming.