Torino, sequestrato un milione di collane e braccialetti falsi

La guardia di finanza di Torino ha sequestrato in un market di “Porta Palazzo”, storico mercato in centro, un milione di monili recanti indicazioni false. Collane, bracciali, orecchini e anelli, prodotti artificialmente con pasta vitrea o ceramica, venivano infatti venduti come perla di Boemia, zircone, corallo, argento, madreperla e avrebbero potuto fruttare oltre un milione di euro. Le Fiamme gialle hanno denunciato la titolare dell’attività per frode in commercio, false indicazioni di origine e qualitative della merce, contraffazione e ricettazione. La donna rischia anche sanzioni sino a 25mila euro.

La perquisizione

Durante l’operazione, i militari hanno perquisito il negozio, all’interno del quale hanno rinvenuto anche centinaia di mascherine che, oltre a non essere conformi, riportavano falsamente il marchio di note griffe della moda mondiale. Tra queste molte con il logo della nota app Tik-Tok, popolarissima tra i giovanissimi.