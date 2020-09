Val Sermenza, cade in un dirupo: salvato nella notte

A dare l'allarme sono stati i famigliari che, non vedendolo rientrare, sono andati a cercarlo e lo hanno trovato un centinaio di metri a valle del sentiero dove era caduto

Un cercatore di funghi è stato salvato nella notte dal soccorso alpino in Val Sermenza, in provincia di Vercelli. Caduto in un dirupo, procurandosi una sospetta frattura a una gamba, è stato recuperato dalle squadre dei soccorritori.

La vicenda

L'uomo, un 70enne, era salito alla propria baita all'Alpe Campello. A dare l'allarme sono stati i famigliari che, non vedendolo rientrare, sono andati a cercarlo e lo hanno trovato un centinaio di metri a valle del sentiero dove era caduto.