Sorpreso con 161 dosi di cocaina nell'Alessandrino: arrestato 26enne

Un ragazzo di 26 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri di Castelnuovo Scrivia, in provincia di Alessandria, dopo essere stato sorpreso con 161 dosi di cocaina. Il ragazzo ha provato a fuggire da un controllo dei militari mentre era insieme a un'altra persona che è riuscita a scappare dileguandosi nella campagna. Le dosi, 'termosaldate', erano in una busta di cellophane, pronte per essere spacciate. Il peso complessivo della droga sequestrata è di oltre un etto.