Coronavirus, in Piemonte 94 nuovi contagi e salgono i ricoveri

Cresce il numero dei ricoverati per coronavirus in Piemonte: i pazienti in terapia intensiva sono due in più di ieri, per un totale di 12, mentre quelli ricoverati in altri reparti fanno registrare un incremento di 14 malati, per un totale di 180 pazienti. L'Unità di crisi della Regione Piemonte ha registrato oggi anche 94 nuovi contagi, di cui 69 asintomatici, e 42 guariti, con altri 369 persone in via di guarigione. Non si registrano nuovi decessi. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.492 e i tamponi diagnostici finora processati sono 707.709 (rispetto a ieri + 3086) di cui 393.403 risultati negativi. (DIRETTA)