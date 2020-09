Torino, 16enne accoltellato in via Roma: indagini in corso

Il giovane, secondo quanto ricostruito, ha dato accidentalmente una spallata all'aggressore che lo ha colpito con un coltello, per poi fuggire insieme al gruppo di amici

Un 16enne è stato accoltellato alla schiena ieri notte in pieno centro a Torino, in via Roma. Trasportato all'ospedale delle Molinette, è stato dimesso con una prognosi di sette giorni.

L'aggressione

Il giovane, residente a Moncalieri, si trovava con i suoi amici quando è stato aggredito da un altro ragazzo che era insieme ad altre persone. La vittima, secondo quanto ricostruito, ha dato accidentalmente una spallata all'aggressore che lo ha colpito con un coltello, per poi fuggire insieme al gruppo. La polizia, allertata dagli amici del 16enne, ha acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona per identificare gli aggressori.