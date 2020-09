Torino, mima il gesto di tagliare gola alla sua ex: arrestato 55enne

L'uomo ha compiuto il gesto in presenza degli agenti di polizia, convinto di non essere visto

Un uomo di 55 anni è stato arrestato a Torino per stalking nei confronti della sua ex dopo aver rivolto verso la donna il gesto di tagliarle la gola. L'uomo ha compiuto il gesto in presenza degli agenti di polizia, convinto di non essere visto.

Violenze e minacce

Nonostante la denuncia presentata dalla donna dieci giorni fa, il 55enne si è recato con un furgoncino sotto casa dell'ex compagna, dove ha suonato il clacson a ripetizione. La donna ha chiamato la polizia e gli agenti sono riusciti a bloccare l'uomo prima che si dileguasse. In Questura la vittima ha raccontato gli episodi di violenza e minacce subiti durante la loro relazione di cinque anni e gli atti persecutori degli ultimi mesi. L'uomo ha negato tutto, ma in un momento in cui credeva di non essere visto ha mimato il gesto.