Coronavirus in Piemonte, 132 nuovi casi nelle ultime 24 ore

Sono 132 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati oggi in Piemonte (LA DIRETTA - LO SPECIALE), a fronte dei 107 di ieri. Novantotto gli asintomatici, otto quelli considerati "importati". Dall'inizio dell'epidemia il totale è 35.038. L'Unità di crisi ha segnalato un decesso, avvenuto nei giorni scorsi e solo in seguito ricondotto al Covid. Il totale sale quindi 4.161. Resta invariato il numero dei pazienti (10) in terapia intensiva. I ricoverati in terapia non intensiva sono 166 (+2 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2.457. I tamponi diagnostici finora processati sono 704.623