Venaria, uccide la moglie e si toglie la vita

Un uomo ha ucciso la moglie e poi si è tolto la vita, è avvenuto questa sera via Druento a Venaria, comune alle porte di Torino. Secondo le prime informazioni il marito, costretto su una sedia a rotelle, ha sparato alla donna che si trovava in strada con una pistola detenuta illegalmente e pochi minuti dopo, ritentato in casa, ha utilizzato la stessa arma per togliersi la vita. Stando a quanto emerso fino ad ora, la coppia, che si stava separando, aveva due figli che da qualche giorno si trovano a casa dei nonni materni, dove si era trasferita anche la donna. Sul posto sono giunti i carabinieri del Comando provinciale di Torino.