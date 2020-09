Coronavirus, in Piemonte 107 contagi e 60 guariti

I ricoverati in terapia intensiva sono dieci, uno in più rispetto a ieri, e 164 quelli in altri reparti. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.389, segnalato anche un nuovo decesso

Sono 107 i contagi da coronavirus registrati dall'Unità di crisi regionale in Piemonte, che segnala anche un decesso e 60 guariti nelle ultime 24 ore. Il bilancio dall'inizio dell'emergenza è dunque di 4.160 decessi e 34.906 contagi. I ricoverati in terapia intensiva sono dieci, uno in più rispetto a ieri, e 164 quelli in altri reparti che anche in questo caso sono uno in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.389 mentre i tamponi diagnostici finora processati sono 700.349, di cui 388.783 risultati negativi. (DIRETTA)