Torino, tenta di ferire la ex fidanzata: arrestato stalker 20enne

Un ragazzo di 20 anni è stato arrestato a Torino per atti persecutori dopo aver tentato di colpire con una bottiglia di vetro la sua ex fidanzata. È successo davanti a un locale di piazza Rivoli, a Torino, dove è intervenuta la polizia grazie a una segnalazione dei proprietari del bar.

In seguito, la giovane vittima ha raccontato agli agenti che le vessazioni da parte dell'arrestato duravano da un anno con pedinamenti, telefonate da numeri anonimi e aggressioni sotto casa. In un caso il 20enne ha anche minacciato la giovane di suicidarsi se non fossero tornati insieme, per poi picchiarla prendendo la ragazza a calci con pesanti scarpe antinfortunistiche.