Regione Piemonte al Governo: “La ripartenza dello sport sia piena”

La Regione Piemonte è pronta a riaprire in sicurezza al pubblico lo sport dilettantistico e amatoriale, di tutte le discipline, e auspica il via libera del governo con il Dpcm del 7 ottobre. Questo quanto emerso al termine dell'incontro tra il governatore Alberto Cirio e l'assessore allo Sport Fabrizio Ricca con il presidente del Comitato regionale della Figc-Lnd, Christian Mossino. La richiesta al Governo è che "recepisca le linee guida delle Regioni e autorizzi una ripartenza piena, nel rispetto naturalmente della sicurezza di tutti gli spettatori e delle regole sanitarie più appropriate da mettere in campo". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)