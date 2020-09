Incidente nel Cuneese, auto travolge pedoni: un morto, quattro feriti

Si aggrava il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio a Monforte d'Alba, in provincia di Cuneo. Un Suv Mercedes nero, che procedeva in direzione di Dogliani, ha fermato la sua corsa contro un'auto di sosta ed è piombato per cause che sono in corso di accertamento sul alcuni passanti (che stando alle prime informazioni sono turisti belgi e tedeschi), nella centrale piazza Umberto I, di fronte agli avventori che in quel momento erano seduti nei dehors. La vittima è una donna (e non un uomo, come riportato in un primo momento dagli organi di stampa), altri quattro sono rimasti feriti: i due più gravi sono stati trasportati in elicottero all'ospedale di Cuneo, gli altri due a quello di Verduno. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri, che stanno ascoltando il conducente dell'auto, il quale sarà sottoposto ai test per verificare se abbia assunto alcol o droghe.