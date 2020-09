Vercelli, intossicate da monossido di carbonio: gravi due donne

A Vercelli due donne di 62 e 73 anni sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio che si è sprigionato, per cause ancora da chiarire, nel pomeriggio in un'abitazione. A quanto si apprende, le loro condizioni di salute sarebbero gravi: sono state trasportate in codice rosso all'ospedale cittadino.

I soccorsi

Sul posto i medici del 118, che hanno prestato i primi soccorsi alle due donne intossicate, e i vigili del fuoco, impegnati nel mettere in sicurezza l'area.