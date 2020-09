Leini, smontavano auto rubate per rivendere pezzi: tre denunce

Tre persone sono state denunciate a Leini, in provincia di Torino, per ricettazione e riciclaggio in concorso. I tre uomini, residenti a Venaria, Cirié e Torino, sono considerati i responsabili del traffico di pezzi di auto rubate scoperto in un'autodemolizione.

Il traffico di auto rubate

Secondo le accuse, i tre, due italiani e un nigeriano di 39, 49 e 52 anni, stavano smontando e catalogando le parti meccaniche e di carrozzeria di una Fiat Panda, una Lancia Y e una Fiat 500L, rubate il 22 settembre scorso a Torino. Secondo gli investigatori i pezzi venivano poi venduti ad alcuni carrozzieri della provincia che potrebbero aver commissionato i furti.