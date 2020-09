Torino, occupa appartamento disabitato: arrestato 29enne

Un marocchino, di 29 anni, con numerosi precedenti ed un ordine di espulsione dal territorio nazionale, è stato arrestato per invasione di terreni o edifici ed indagato per mancata esecuzione dell'espulsione. È accusato di aver occupato un appartamento in un piccolo stabile disabitato in zona Aurora, a Torino, ma la padrona, accortasi che qualcuno aveva forzato le persiane del primo piano, ha chiamato la polizia. Il 29enne, alla vista dei poliziotti, ha tentato di afferrare un coltello, ma è stato bloccato e arrestato. L'uomo ha danneggiato anche il contatore elettrico ed una porta a vetro.