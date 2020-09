Omicidio Elena Ceste, il Tribunale di Asti: "Nessun reperto sparito"

Dal Tribunale di Asti "non è sparito alcun reperto" relativo al caso dell'omicidio di Elena Ceste, avvenuto nel 2014 a Costigliole d'Asti e per il quale il marito Michele Buoninconti è stato condannato a 30 anni di reclusione in via definitiva. Così il presidente del tribunale Giancarlo Girolami replica alla denuncia fatta nei giorni scorsi dalla Falco investigazioni, l'agenzia di Lucca che da alcuni mesi ha ripreso le indagini sull'omicidio per conto del marito della vittima. Potrebbe trattarsi, secondo il presidente del Tribunale, di strumenti utilizzati nelle indagini dalle forze di polizia per rilevare tracce biologiche ma che non risultano essere mai stati depositati presso l'ufficio corpi di reato.