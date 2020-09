Coronavirus, in Piemonte 104 nuovi contagi su 6366 tamponi

Lieve aumento dei ricoverati in terapia intensiva, in totale nove, più uno rispetto a ieri, e negli altri reparti, in totale 165, più due. Il numero dei guariti cresce di 67 unità

Sono 104 i contagi da Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI) registrati oggi dall'Unità di crisi della Regione Piemonte, di cui 73 sono casi asintomatici e sette importati. Lieve aumento dei ricoverati in terapia intensiva, in totale nove, più uno rispetto a ieri, e negli altri reparti, in totale 165, più due. Il numero dei guariti cresce di 67 unità, altri 319 sono "in via di guarigione". C'è stato un altro decesso. Le persone in isolamento domiciliare sono 2288. I tamponi diagnostici finora processati sono 688.648, rispetto a ieri più 6366, di cui 382.717 risultati negativi. I test diretti per la scuola negli 'hotspot' allestiti dalla Regione hanno dato 33 esiti positivi, dall'inizio dell'anno scolastico, su un totale di 832 tamponi.